«Bollette più che raddoppiate». Il 96% dei lettori preoccupato per l’aumento di luce e gas. Ma anche del cibo

GROSSETO – La stragrande maggioranza dei maremmani è preoccupata per il caro bollette. Il 96% di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio Instagram dice di essere angosciato per l’aumento spropositato di gas e luce.

Ma di quanto sono aumentate le vostre bollette? La maggior parte dei lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio Instagram ha risposto che nel loro caso luce e gas sono raddoppiati. C’è chi dice che la propria bolletta della luce sia triplicata e c’è chi parla di un aumento del 200 o del 300%.

“Per ora abbiamo ricevuto la bolletta di giugno: da 900 euro del 2021 a 2.850 euro del 2022”, ci scrive una lettrice.

Ci ha scritto anche il titolare di uno storico ristorante grossetano: “Giugno importo luce 2.669,57 euro, luglio 4.724,74 euro. Giudicate voi”.

Non solo caro bollette: con l’inflazione galoppante, i prezzi sono in salita in praticamente tutti i settori, a partire da quello alimentare. Molti di voi, infatti, alla domanda “Secondo la tua percezione, quali sono i prodotti che sono aumentati di più” hanno risposto il “cibo” in generale, altri hanno specificato i tipi di alimenti, tra cui figurano principalmente pane, frutta e verdura.

“Purtroppo è aumentato tutto – scrive una lettrice – e parliamo di beni di prima necessità”. “Il gas, in estate, lo utilizziamo poco, ma sono molto preoccupata per l’inverno”, ha risposto un’altra.