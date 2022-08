Torna il softball giovanile allo Scarpelli con la quinta edizione di iFood – Big Mat

GROSSETO – Tutto pronto per la quinta edizione del Torneo di softball “iFood – Big Mat 2022” per la categoria under 18. Una tre giorni che dal 26 al 28 agosto, allo stadio Simone Scarpelli, vedrà le ragazze del Big Mat Bsc Grosseto misurarsi con il Cali Roma, La Loggia softball di Torino e le Nuove pantere di Lucca. “Siamo davvero felici – commentano Elga Vannelli e Paolo Verrecchia, manager del Big Mat bsc Grosseto di softball – di aver potuto organizzare e ospitare l’edizione 2022 del torneo. Sarà un’occasione per le nostre ragazze di giocare con ottime formazioni, accrescendo così la propria esperienza. Allo stesso tempo, sarà un’opportunità per tutte le atlete di vivere un week-end all’insegna del divertimento, della socialità e dello sport”. Le partite saranno ad ingresso gratuito. Si comincerà con La Loggia di Torino-Nuove pantere di Lucca venerdì 26 agosto, alle ore 8.30. A seguire, alle ore 10.30, La Loggia Torino-Bsc Grosseto. Ecco tutto il calendario delle gare:

Venerdì 26 agosto, alle 8.30 La Loggia sfiderà le Nuove pantere; alle 10.30 sarà la volta de La Loggia contro il Bsc Grosseto; alle 12.30 si terrà la partita tra Bsc Grosseto e Cali Roma; alle 14.30 tra Nuove pantere e Cali Roma; alle 16.30 tra Nuove pantere e Bsc Grosseto; alle 18.30 tra Cali Roma e La Loggia.

Sabato 27 agosto si parte alle 8.30 con Cali Roma contro il Bsc Grosseto; alle 10.30 le Nuove pantere incontreranno La Loggia; alle 12.30 il Bsc Grosseto disputerà la partita con le Nuove pantere; alle 14.30 La Loggia sfiderà il Cali Roma; alle 16.30 si affronteranno il Cali Roma e le Nuove pantere; alle 18.30 il Bsc Grosseto e La Loggia.

Domenica 28 agosto sfide finali: alle 9 la prima classificata incontrerà la quarta classificata, mentre alle 11 è in programma il match tra le seconda classificata e la terza. La finale è prevista alle ore 14 (foto Marcoaldi).