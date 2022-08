Palio marinaro, la nuova sfida: doppio appuntamento con i giovani e le donne. Tutti gli equipaggi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con qualche apprensione per le previsioni meteo, ma i venti da sud non dovrebbero preoccupare, Castiglione si prepara a due giorni intensi di Palio.

Sabato alle 19 la gara riservata ai giovani under18 arrivata alla 43° edizione, e domenica, sempre alle 19, quella riservata alle donne che si corre per la 23esima volta.

Dopo il Palio dei senior che ha regalato emozioni e spettacolo con la vittoria della Portaccia, ci si attende battaglia anche per ragazzi e donne, dopo due anni di pausa a causa del Covid-19.

Nei ragazzi da registrare che tutti i componenti degli equipaggi sono alla loro prima esperienza, cosa che rende davvero complicato fare pronostici. Tutti insomma partono alla pari e potranno giocarsi la vittoria. Nel Palio delle donne invece, favorita la Piazza che è campione uscente e sembra la favorita d’obbligo.

Le due corse si disputano sulla medesima distanza di 1.500 metri circa. Partenza davanti al Faro rosso per la prima vasca verso Capezzòlo, virata e lunga vasca di rientro verso il porto canale con arrivo davanti al monumento ai Caduti.

Le premiazioni saranno effettuate entrambe, anche quelle dei giovani, domenica sera dopo il palio femminile, direttamente sulla terrazza del monumento ai Caduti.

Questi gli orari di messa in onda su Tv9 della trasmissione del Palio di Castiglione della Pescaia 2022. Sabato 27 agosto ore 21, domenica 28 agosto ore 13.30, lunedì 29 agosto ore 16.15, mercoledì 31 agosto ore 10.30.



Palio giovanile

Gli equipaggi della 43° edizione del Palio remiero giovanile dedicato a Daniele Signori.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 1. Timoniere Samaal Shareef 13 anni, 1° remo Cristian Totti18 anni, 2° remo Dimitri Mazzi 18 anni 3° remo Leonardo Tompetrini 13 anni, 4° remo Lorenzo Valenti 13 anni. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Cristian Trombini, madrina Viola Piccardi Palii vinti 0.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino, corsia 2. Timoniere Tommaso Temperani 15 anni, 1° remo Samuele Menicagli 15 anni, 2° remo Andrea Salvadori 16 anni, 3° remo Gabriele Belcari 15 anni, 4° remo Andrea Lonzi 17 anni. Capo rione Tommaso Veri, allenatrice Sara Salvadori, madrina Chiara Moscatelli. Palii vinti 13. In mare 3 successi 2012, 2017, 2019.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione, corsia 3. Timoniere Antonio Canestri 15 anni, 1° remo Matteo Mucci 14 anni, 2° remo Kevin Terni 15 anni, 3° remo Leonardo Scovaventi 16 anni, 4° remo Niccolò Tompetrini 16 anni. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrici Irene Galletti e Elisa Tognietti, madrina Diletta Mucci. Palii vinti 8. Ultima vittoria nel 2018.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine, corsia 4. Timoniere Alessio Maselli 12 anni, 1° remo Cristian Loffredo 13 anni, 2° remo Ettore Martini 13 anni, 3° remo Alessio Ghini 13 anni, 4° remo Riccardo Mugnai 13 anni. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Niccolò Betti, madrina Susanna Biagiotti. Palii vinti 10. In mare 4 vittorie 2009, 2010, 2011, 2016.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino, corsia 5. Timoniere Manuel Salvafondi 13 anni, 1° remo Lorenzo Vannucci 18 anni, 2° remo Jousha Bolognini 18 anni, 3° remo Alessandro De Bello 14 anni, 4° remo Lorenzo Roghi 14 anni. Capo rione Luca Roghi, allenatore Francesca Guidetti, madrina Saida Shareef. Palii vinti 11. In mare 3 vittorie 2013, 2014, 2015.

Il Palio è stato dipinto da Dario Borselli.

Palio donne

Gli equipaggi della 23° edizione del Palio remiero femminile, dedicato ad Adriano Belcari.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine, corsia 1. Timoniere Alice Viti 30 anni 13 corsi 2 vittorie, 1° remo Sofia Viti 25 anni 7 corsi 0 vittorie, 2° remo Assunta Bovenzi 34 anni 14 corsi 2 vittorie, 3° remo Jessica Vannini 28 anni 5 corsi 1 vittoria, 4° remo Elisa Santos 26 anni0 corsi0 vittorie, Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Susanna Biagiotti. Palii vinti 3. In mare 2 vittorie 2016 e 2017.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 2. Timoniere Michela Martini 52 anni, 12 corsi 5 vittorie, 1° remo Elisabetta Olivelli 36 anni 0 corsi0 vittorie, 2° remo Sara Roggiolani 45 anni 2 corsi 0 vittorie, 3° remo Alessandra Avataneo 38 anni 7 corsi 3 vittorie, 4° remo Julia Reis 32 anni 4 corsi 1 vittorie. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatrice Giulia Goti, madrina Viola Piccardi. Palii vinti 4. In mare 2012, 2013, 2015.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino corsia 3. Timoniere Veronica Giannini 32 anni0 corsi0 vittorie, 1° remo Antonia Ori 40 anni 9 corsi 2 vittorie, 2° remo Sara Salvadori 26 anni 7 corsi 2 vittorie, 3° remo Elisa Loffredo 36 anni 12 corsi 8 vittorie, 4° remo Costanza Todini 50 anni 7 corsi 3 vinti. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Chiara Moscatelli. Palii vinti 7. In mare 4 vittorie 2009, 2014, 2018, 2019.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino corsia 4. Timoniere Giulia Guidetti 33 anni 4 corsi 2 vittorie, 1° remo Viola Fioravanti 35 anni 8 corsi 4 vittorie, 2° remo Francesca Guidetti 35 anni 4 corsi 2 vittorie, 3° remo Marianna Sanchini 27 anni1 corsi0 vittorie, 4° remo Petra Bonarini 22 anni 1 corsi 0 vittorie. Capo rione Luca Roghi, allenatore Francesca Guidetti, madrina Saida Shareef. Palii vinti 1. In mare 0, unico successo nel 2005.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione corsia 5. Timoniere Elisa Tognietti 30 anni 3 corsi 0 vittorie, 1° remo Helena Minnai 32 anni 3 corsi 0 vittorie, 2° remo Laura Bonci 41 anni0 corsi 0 vittorie, 3° remo Rebecca Iori 21 anni 2 corsi 0 vittorie, 4° remo Dalila Soppa Tigli 19 anni0 corse 0 vittorie. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatore Fabio Giovannelli, madrina Diletta Mucci. Palii vinti 7. In mare 2010, 2011. Il Palio è stato dipinto da Pamela Menini.