“Memoria di Ferro”: si cercano comparse per il nuovo film di Francesco Falaschi

FOLLONICA – Il Centenario del Comune di Follonica è sempre più vicino e per celebrare questa importante ricorrenza, che cadrà nel 2023, non manca il docu-film dal titolo “Memoria di ferro”, che porta le firme del regista Francesco Falaschi e dello scrittore Sacha Naspini.

Un progetto che vuole raccontare la storia della città fabbrica attraverso cinque racconti di personaggi inventati ma storicamente verosimili e che intreccia teatro di narrazione, fiction e documentazione storica. Per realizzarlo servono però delle comparse e il prossimo 2 settembre, proprio per questo motivo, partiranno le audizioni ufficiali.

L’appuntamento è alla Sala Tirreno in via Bicocchi 53/a, dalle 16 alle 19.

Gli attori principali saranno Alessandro Haber, uno dei più importanti attori di cinema e tetro italiani, Luigi Fedele, già protagonista di Piuma e Quanto basta, Cecilia Dazzi, protagonista del film d’esordio di Falaschi “Emma sono io” e interprete premiata di film di vari regista da Luigi Comencini a Nanni Moretti, nonché di numerose fiction televisive, e Cristiana dell’Anna attrice già vista in “Gomorra”, “Qui rido io” e interprete di film internazionali.

Per il docu-film “Memoria di Ferro” si cercano diverse figure. Falaschi dovrà selezionare uomini e donne per il ruolo di avventori in una scena ambientata in un bar negli anni 60 (età scenica tra i 30 e i 50 anni). Per questo ruolo servono persone senza piercing o tatuaggi visibili. Saranno poi selezionati ragazzi e ragazze per il ruolo di studenti per una scena in biblioteca, ambientata nei nostri giorni (età scenica 20/30 anni).

Il primo periodo di riprese previsto è nella settimana compresa tra il 12 e il 17 settembre.