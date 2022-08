Matilde Gioli in Maremma: l’attrice in vacanza a Talamone

TALAMONE – Ha scelto le campagne nei pressi di Talamone. La giovane attrice italiana anatissima dal pubblico Matilde Gioli, nota principalmente per le sue interpretazioni nel film Il capitale umano, Gomorra – La serie, i Moschettieri del re e ultimamente per la serie Doc – Nelle tue mani, ha scelto per passare qualche giorno di relax proprio la Maremma, o meglio il Golfo di Talamone.

L’attrice, in partenza già nelle prossime ore, è stata qualche giorno ospite insieme al fidanzato Alessandro da Anonima Agricola, la nuova e curiosa struttura che sembra una serra abitabile nei pressi di Fonteblanda.