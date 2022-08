Malore in spiaggia: i bagnini praticano il massaggio cardiaco per più di 40 minuti

PIOMBINO – Questa mattina un uomo di 79 anni è stato colto da malore mentre si trovava sulla spiaggia di Cala Moresca (Piombino). Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Guardia Costiera di Piombino.

Prima dell’arrivo dei soccorsi, sono stati gli assistenti bagnanti ad aiutare il 79enne, alternandosi nell’effettuazione del messaggio cardiaco per più di quaranta minuti. Nella spiaggia, infatti, è presente una postazione dotata di defibrillatore, predisposta per l’utilizzo in situazioni d’emergenza. In seguito alla diagnosi effettuata, tuttavia, il macchinario stesso non dava il consenso per l’azione, non rinvenendo i parametri necessari, e non ne consentiva l’utilizzo. I bagnini, di loro iniziativa e come da prassi, hanno continuato in maniera instancabile ad effettuare le manovre di primo soccorso, alternandosi fino all’arrivo dei sanitari.

L’uomo è stato trasportato a bordo dell’ambulanza, scortata dai militari della Guardia Costiera, lungo la ripida strada di accesso alla spiaggia fino al campo sportivo di Salivoli, e successivamente trasferito in ospedale con l’elicottero Pegaso.