Fratelli d’Italia inaugura il nuovo circolo di Manciano: «Il nostro partito continua a crescere»

MANCIANO – Si è costituito alcuni giorni fa il circolo di Fratelli d’Italia Manciano. A darne l’annuncio è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FdI-Toscana, e candidato alla Camera nel collegio uninominale e nel listino proporzionale in provincia di Grosseto.

“La presidenza del circolo è stata affidata all’avvocato Francesco Bernardini – spiega Rossi -. Il neo presidente sarà affiancato da una squadra dirigenziale di tutto rispetto dove spicca tra gli altri il nome di Daniela Vignali, assessore all’ambiente e rapporti termali della giunta mancianese guidata da Mirco Morini. Sono già oltre 30 gli iscritti”.

“La destra, con Fratelli d’Italia, ritorna finalmente nel comprensorio mancianese con una struttura organizzata e soprattutto ben guidata da una persona come Francesco Bernardini, e dal suo direttivo, dove tra l’altro è presente anche l’assessore Daniela Vignali. Sono convinto Bernardini saprà ben interpretare le istanze di questo importante territorio della nostra provincia”.

“Questo è un segnale molto forte e soprattutto importante, che radica ancor di più Fratelli d’Italia in una realtà dove da tempo il centrodestra governa bene, e i risultati con la conferma della giunta Morini sono sotto gli occhi di tutti”, conclude Fabrizio Rossi.

“Sono davvero orgoglioso per questo prestigioso incarico che il partito ha ritenuto di affidarmi – dice l’avvocato Francesco Bernardini -. Sono consapevole che essere presidente di questo circolo per il sottoscritto è una bella responsabilità. Ma sono anche fermamente convinto, visto l’entusiasmo che ci circonda e la voglia di fare che si respira tra i nostri iscritti, che ci sono tutti i presupposti per fare bene e dare un grosso impulso a tutto il territorio mancianese”.