Follonica Gavorrano, bagno di folla per le rose giovanili alla sagra locale

BAGNO DI GAVORRANO – Con la nuova stagione alle porte si accendono i riflettori sulle squadre del mondo Nuova Solmine. Ghiotta occasione per presentare tutte le compagini, da quelle della Scuola Calcio e del Settore Giovanile fino alle Prime Squadre, è la “Sagra del Tortello Maremmano, dell’Acqua Cotta e della Bistecca”, che si terrà a Bagno di Gavorrano al Giardino Casa del Popolo A. Senesi dal 26 al 28 agosto, durante la quale si potranno gustare sin dalle ore 19 le tante prelibatezze del territorio.

La sagra è organizzata e promossa dalle società Follonica Gavorrano, Scarlino Calcio 2020, Leoni di Maremma e dall’associazione Avis Gavorrano-Scarlino. Evento nell’evento sarà, appunto, la presentazione delle formazioni che prenderanno parte alla stagione 2022/23, che per i biancorossoblù inizierà ufficialmente domenica 28 agosto alle 15 contro l’Orvietana, gara valida per la Coppa Italia Serie D che si giocherà a porte chiuse al Nicoletti di via Sanzio a Follonica.

Durante la sagra si potranno quindi conoscere tutti gli atleti sin dalla serata del 26 agosto, quando saranno presentate al pubblico dalle ore 21 le squadre del Settore Giovanile e della Scuola Calcio dell’UsFG e dei Leoni di Maremma.

La sera del 28 agosto, sempre dalle ore 21, sarà il turno della Prima Squadra e della Juniores dell’UsFG e della Prima Squadra e della Juniores dello Scarlino Calcio, che avranno così modo di farsi conoscere al pubblico.