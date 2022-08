Fazzoletto bianco e clacson, bimba ferita a bordo: corsa in Ospedale con i Carabinieri

MONTE ARGENTARIO – Nella serata di ieri, giovedì 25 agosto, i carabinieri di Orbetello hanno svolto un servizio di viabilità in favore di un’autovettura da Monte Argentario fino al pronto soccorso dell’Ospedale di Orbetello, con a bordo una coppia di genitori e la loro bambina di dieci anni, da poco caduta dalle scale riportando ferite al mento e una sospetta frattura al braccio.

I militari stavano svolgendo il loro normale servizio di pattuglia quando, nella zona del “valle”, hanno notato un’auto in difficoltà, con le quattro frecce accese e un fazzoletto bianco fuori dal finestrino, che suonava il clacson alle auto incolonnate davanti a sé per guadagnare spazio e accelerare la corsa in ospedale.

A quel punto i carabinieri si sono accostati alla vettura, notando la bimba dolorante in braccio alla madre sul lato passeggero, scoprendo che si trattava di una famiglia in vacanza all’Argentario, in quel momento in difficoltà per l’urgenza di raggiungere la struttura sanitaria il prima possibile per permettere alla loro bambina di ricevere le cure necessarie.

A quel punto l’auto dell’Arma, avendo appreso che si trattava di turisti in difficoltà e con scarsa dimestichezza delle strade, si è posta immediatamente davanti alla macchina dei vacanzieri, scortandola fino al parcheggio dell’ospedale, dove la piccola è stata consegnata alle immediate cure dei medici.