Caro bollette: la stangata che mette in ginocchio la Maremma. Inviateci le vostre storie

GROSSETO – Non accenna fermasi la folle corsa dei prezzi e dei costi delle bollette: energia elettrica e gas hanno raggiunto livelli impossibili da sostenere per famiglie e per imprese.

Tante persone, anche in Maremma, si trovano in questi giorni a fare i conti con le bollette del mese di agosto che proprio in queste ore stanno arrivando nelle cassette della posta delle famiglie e della aziende grossetane.

Vere e propri salassi che stanno mettendo in ginocchio l’economia già un po’ affaticata della provincia di Grosseto alle prese con una ripresa estiva dovuta al turismo, sempre troppo breve e fugace come i mesi caldi di questo 2022.

In questi giorni in tanti si stanno lamentando della situazione: ci sono casi, diversi, in cui le bollette sono più che raddoppiate, a volte triplicate, a seconda dell’operatore che gestisce le utenze.

Vista la straordinaria situazione vogliamo documentare la situazione con le vostre storie, perché non vadano perse e perché, tutte insieme, possano rappresentare un grido d’allarme per le istituzioni chiamate sempre con più insistenza alla ricerca di una soluzione in tempi brevi.

Si stima che siano ben 120mila le imprese a rischio in Italia se non si interviene nel giro di qualche giorno. Situazione veramente difficile e per abbiamo bisogno del vostro aiuto, delle vostre storie per non abbassare la guardia e raccontare dal nostro punto di vista, dal locale, i tempi difficili che stiamo vivendo.

