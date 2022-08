A 18 anni dalla scomparsa di Antonio Matassi il ricordo della sorella Stefania

2004-2022 18 anni

Sembra ieri che ci hai lasciati fisicamente. Qui tutto procede relativamente bene le nostre ragazze (Chantal e Mary) sono fantastiche e non si può che esserne orgogliosi, il principino sta crescendo splendidamente regalandoci dei grandi sorrisi, Maddy ha già 18 anni ed è un turbinio di vita e mamma ci fa arrabbiare e divertire nello stesso tempo come sempre, ma ovviamente tutto ciò a te è già noto, perché non c’è giorno che noi passiamo senza in qualche modo sentire la tua presenza.

Ciao ti vogliamo un mondo di bene. Tua sorella Stefania e company