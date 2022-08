Pronti a correre sulle Mura? Domenica 11 settembre torna il Miglio d’oro

GROSSETO – Torna di “Miglio d’oro”, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Rotary Club Grosseto con l’assistenza di Coni, Pro Loco, Avis, Croce Rossa e Rotaract oltre alla Fondazione Grosseto Cultura, che nella sua prima edizione (lo scorso anno) ha richiamato sulle Mura Medicee di Grosseto più di 500 partecipanti sul tracciato che va dal Bastione Garibaldi al Bastione della Rimembranza.

Quest’anno l’appuntamento è per domenica 11 settembre con il ritrovo alle ore 9,30 alla Sala Eden. Come già nella prima edizione, a tutti partecipanti sarà donato un “pacco camminata” contenente i prodotti offerti dalle azienda del territorio. Per informazioni telefonare a Marco 392.9096319 oppure a Marcello 339.2737865.

Sarà comunque già possibile fin da ora iscriversi ed avere quindi i pettorali, rivolgendosi al “Running 42”, e alla Edicola in piazza della Vasca, oppure la mattina prima della gara, fino ad esaurimento. La quota di iscrizione è di 5 euro a testa.

“Si tratterà di una passeggiata non agonistica sullo stesso percorso – spiegano gli organizzatori -, che nella prima edizione vide camminare una folla multicolore e varia con molti ragazzi, intere famiglie, anziani e gruppi di amici. Cosa che speriamo veder confermata la mattina di domenica 11 settembre”.

“Anche quest’anno la madrina di questa manifestazione sarà una atleta di livello assoluto (nella prima edizione fu Antonella Palmisano, oro nella marcia sui 20 chilometri alle Olimpiadi di Tokio) e certamente si vedranno impegnate anche molte autorità cittadine, così come lo scorso anno fu il sindaco a tenere banco, anche confrontandosi in una sorta di gara di marcia con la campionessa olimpica”, conludono gli organizzatori.