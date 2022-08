Nuovo responsabile del settore giovanile del Grifone, è Alberto Mariani

GROSSETO – Presentato il responsabile del settore giovanile dell’Us Grosseto 1912. Si tratta di Alberto Mariani, già vecchia conoscenza in biancorosso, nato nella capitale. Mariani è un allenatore di lunghissimo corso, avendo alle spalle le esperienze con la Viterbese under 19, le giovanili della Lazio, le giovanili dell’Alessandria, l’under 19 del Grosseto, Città di Marino, l’Ascoli come allenatore in seconda della prima squadra, la Salernitana prima con l’under 19 e poi come allenatore in seconda, sempre della prima squadra, il Chieti, ancora la Salernitana prima con l’under 19 e quindi come responsabile del settore giovanile, il Rieti ed il Città di Cerveteri, che da subentrato, ha guidato al terzo posto nel campionato laziale di Eccellenza. Nell’ultima stagione a Seregno e da questa stagione con il Grosseto, che lo vede ancora in biancorosso, a distanza di dieci anni.