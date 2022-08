Dalla città al Parco della Maremma in bici: serata a due ruote con la prima edizione di Grosseto Star bike

GROSSETO – Una passeggiata in bicicletta dal centro commerciale Aurelia Antica alla spiaggia del Parco della Maremma, al calar del sole. Una madrina d’eccezione per inaugurare la prima edizione dell’evento, la showgirl Justine Mattera. Tutto questo è “Grosseto Star bike – ciclopasseggiata al tramonto”, la cui prima edizione è in programma martedì 30 agosto dalle ore 18.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto con il supporto dell’agenzia di comunicazione PuntoCom e la collaborazione di Aurelia Antica Shopping Center, Parco della Maremma, Mbm, 4Tempi bike, Hmo-Active travel Tuscany, Fiab Grosseto e Uisp Grosseto.

La passeggiata in bicicletta – aperta a tutti e gratuita – partirà dal parcheggio del centro commerciale Aurelia Antica: il percorso prevede poi di pedalare sulla pista ciclabile che costeggia l’argine fino al ponte sull’Ombrone per poi entrare nel territorio del Parco della Maremma e arrivare alla spiaggia di Marina di Alberese, prima di tornare al punto di partenza.

Un percorso adatto a tutti, pensato per promuovere il cicloturismo e l’abitudine a servirsi delle due ruote per gli spostamenti in città e nella natura, approfittando della vasta rete di piste ciclabili offerta dal capoluogo.

La prima edizione di “Grosseto Star Bike” – evento che si propone di diventare un appuntamento fisso annuale – sarà tenuta a battesimo da Justine Mattera e da Charlie Gnocchi. La showgirlinfluencer è una vera appassionata delle due ruote, come dimostrano gli scatti pubblicati sui suoi profili social seguiti da centinaia di migliaia di follower, e sarà proprio lei a guidare il gruppo durante il tragitto. Il conduttore radiofonico e televisivo è ormai un habitué della Maremma.

Il ritrovo nel parcheggio di Aurelia Antica è previsto alle ore 17: chi vorrà partecipare dovrà presentarsi con la propria due ruote munita di luci per pedalare in tutta sicurezza dopo il tramonto. A tutti verrà consegnata (gratuitamente) la t-shirt ufficiale dell’iniziativa.

Il Parco della Maremma metterà a disposizione le proprie guide ambientali per seguire il gruppo di ciclisti durante l’intero tragitto.

Ad assistere i partecipanti alla pedalata ci saranno anche gli operatori della Croce rossa del comitato di Grosseto e alcuni agenti della Polizia municipale.

«La bicicletta – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo, Riccardo Megale – è sicuramente il mezzo migliore per scoprire il nostro bellissimo territorio. Con la prima edizione di “Grosseto Star Bike” vogliamo lanciare un messaggio ai residenti e ai turisti per incentivare la mobilità dolce: la nostra città e il territorio che la circonda si sposano alla perfezione con le due ruote. In questi anni abbiamo investito molto sullo sviluppo di percorsi adatti alle biciclette per collegare i punti d’interesse, ed è nostra intenzione continuare a lavorare in questa direzione, creando sempre più infrastrutture percorribili sia a piedi e sia in sella a una bici, anche perché siamo certi che il cicloturismo rappresenti un settore strategico per incrementare le presenze durante tutto l’anno. “Grosseto Star Bike” diventerà un appuntamento fisso per la nostra città. In questa prima edizione saremo nel cuore del Parco della Maremma, un patrimonio naturalistico che potremo vivere in un momento suggestivo come il tramonto. Invitiamo tutti a partecipare».

«Questa iniziativa dimostra come il Parco della Maremma è davvero dietro casa – dichiara il presidente Simone Rusci -. Un mondo incontaminato e naturale eppure a poche pedalate dal centro città, quasi un grande parco urbano. Iniziative come questa segnano la fattiva e continua collaborazione con l’Amministrazione comunale del capoluogo, attore importante nella comunità del parco».