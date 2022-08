Coronavirus: 69 nuovi casi e 56 guarigioni in Maremma. Due ricoveri in più

GROSSETO – Sono 69 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto (ieri 105) su 422 tamponi (ieri 430). Cala il tasso di positività, che passa dal 24,4% di ieri al 16,3% di oggi.

Su i positivi: sono 3.291 coloro che hanno il virus in questo momento in Maremma (ieri 3.257). 56 le guarigioni in 24 ore (ieri 88).

Due ricoveri in più: in totale sono 10 le persone ricoverate per Covid all’Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 10). Resta vuota la terapia intensiva.

I DATI DI OGGI

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 24/08/2022 alle ore 24 del 24/08/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 953 127 1.773 79 Grosseto 422 69 3.291 56 Siena 762 79 1.276 76 Asl TSE 2137 275 6340 211

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 9 13 21 31 24 19 10 Grosseto 10 12 12 20 10 5 – Siena 10 13 22 14 16 3 1 ASL TSE 29 38 55 65 50 27 11

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 9 TI San Donato Arezzo 0 Degenza Covid Misericordia Grosseto 12 TI Misericordia Grosseto 0

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 6 Capalbio 1 Castel Del Piano 5 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 6 Gavorrano 3 Grosseto 22 Manciano 4 Massa Marittima 2 Monte Argentario 4 Orbetello 4 Pitigliano 4 Roccastrada 3 Scarlino 2 Sorano 2

Decessi