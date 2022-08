«Carenze rilevanti in ambito igienico-sanitario». La Polizia municipale chiude un locale

MARINA DI GROSSETO – “A seguito di precedenti controlli della Polizia municipale su alcune attività di pubblico esercizio nella località di Marina di Grosseto, che avevano fatto emergere nelle scorse settimane delle irregolarità per violazioni in materia di vendita di bevande alcoliche nei confronti di minori, nella serata di ieri, 24 agosto, il reparto polizia giudiziaria e specialistiche della Polizia Municipale grossetana, congiuntamente al personale della Asl Toscana sud-est, è nuovamente intervenuto al fine di verificare le condizioni igienico sanitari e strutturali delle medesime attività”, spiega, in una nota, la Polizia municipale.

“Dall’accertamento – prosegue la nota – sono emerse carenze rilevanti in ambito igienico sanitario tali da disporre la sospensione immediata di una attività di somministrazione di alimenti e bevande sita nella località balneare”.

“Tale attività si sviluppa su un più ampio contesto di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti volti alla tutela del consumatore che la Polizia municipale sta attuando con sempre più costanza negli ultimi mesi”, conclude la nota.