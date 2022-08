Blitz della Municipale in spiaggia: gli agenti chiudono il bar

SCARLINO – Avevano allestito un chiosco bar direttamente in spiaggia, ma erano senza autorizzazioni comunali.

La Polizia municipale di Scarlino, nella giornata di ieri, 24 agosto, ha chiuso un esercizio che si trovava sulla spiaggia tra Puntone e Follonica.

Da una prima ricostruzione è emerso che gli esercenti avrebbero presentato in Comune la richiesta per l’apertura, un’autorizzazione che è però stata negata.

Senza entrare nei dettagli, il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, conferma: «I permessi per l’apertura dell’esercizio non sono stati rilasciati per numerosi motivi, quindi nella giornata di ieri la Polizia Municipale ha provveduto alla chiusura».