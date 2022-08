Verso Bsc Grosseto-Athletics Bologna, bilanci positivi per giovanili e team femminile

GROSSETO – Presentati allo stadio Simone Scarpelli i numeri della stagione, i prossimi eventi e le sfide del Big Mat Bsc Grosseto 1952. Un bilancio generale, quello relativo a tutte le squadre del mondo biancorosso, che è stato fatto dal vicepresidente Roberto Piccioli e da Elga Vannelli, manager della squadra femminile di softball. Si parte dalla conclusione della stagione, che sabato 27 e domenica 28 agosto vedrà i biancorossi giocare contro l’Athletics Bologna per il passaggio degli ottavi di Coppa Italia. Una partita chiave e di cartello, impreziosita dal ricordo di Adolfo Marciano, ex dirigente della società e giocatore della formazione maremmana, poco prima della gara.

Bilancio più che positivo per tutto il settore giovanile, a partire dagli under 12, la formazione più giovane della società di Massimo Ceciarini, che hanno compiuto un cammino trionfale durante la stagione, culminato con la vittoria del campionato regionale. Il saldo è sicuramente positivo anche per le squadre under 15 e under 18 del Big Mat Bsc Grosseto, con tanti ragazzi convocati in nazionale e sempre più pronti per entrare in futuro nel roster della prima squadra. Tant’è che molti under 18 parteciperanno, insieme ai ragazzi della prima squadra disponibili, all’amichevole “Grosseto città del baseball”. Il match, che andrà in scena mercoledì 31 agosto allo stadio Jannella, vedrà la formazione di Stefano Cappuccini impegnata contro il Bbc Grosseto. Da sottolineare, inoltre, che gli under 18, oltre ad essersi laureati campioni regionali ed essersi piazzati al secondo posto nel campionato Seniores di Serie C, parteciperanno alle semifinali nazionali il prossimo 25 settembre. Un Big Mat Bsc Grosseto che è stato la vera sorpresa della Serie A, vincendo la maggior parte delle gare disputate anche contro formazioni di altissimo profilo, su tutti la vittoria nel derby contro il Bbc Grosseto in gara uno e quella contro il Nettuno 1945 in trasferta.

Un saldo assolutamente positivo anche per il mondo del softball, come ha raccontato Elga Vannelli, manager della prima squadra di softball insieme a Paolo Verrecchia del Big Mat Bsc Grosseto e delle under 13. La prima squadra ha debuttato e dimostrato un buon baseball nel campionato di Serie B, mettendo in mostra tante giovani giocatrici che, gara dopo gara, hanno dimostrato una crescita continua. Molto bene anche le little girls che hanno macinato tantissime vittorie durante la stagione, misurandosi con molte squadre della regione. Una menzione particolare ha riguardato l’imminente inizio della quinta edizione del torneo di softball “IFood – Big Mat 2022”, che si terrà da venerdì 26 a domenica 28 agosto allo stadio Simone Scarpelli. La competizione vedrà protagonisti, oltre alle ragazze biancorosse under 18, il Cali Roma, La Loggia softball e le Nuove pantere di Lucca. Sarà l’occasione per tutte le giocatrici di accrescere la propria esperienza all’interno di una manifestazione che mira a promuovere anche il divertimento e la socialità.