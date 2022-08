Ecco le “pattuglie a piedi”: i volontari della Cri sempre a disposizione di chi ha bisogno

ORBETELLO – Continua il servizio sperimentale di assistenza e prevenzione sanitaria dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa D’Argento.

I volontari, con “pattuglie a piedi”, hanno al seguito uno zaino contenente il materiale tecnico per un primo soccorso di emergenza e sono in contatto diretto con la centrale operativa, per il necessario eventuale supporto dell’ambulanza e dell’auto medica.

Come preannunciato dal presidente Michele Casalini il personale C.R.I. continuerà, anche per questa settimana di fine agosto, a presenziare nel centro storico di Orbetello per poi proseguire con il mese di settembre e nei festivi.

Il servizio espletato dalla C.R.I. è ad ora a titolo sperimentale. «Visto però il gradimento -spiegano dal comitato – riscontrato nell’utenza, sia quella locale che turistica, potrebbe diventare un servizio svolto periodicamente e permanentemente, nelle varie occasioni durante tutto l’anno. Sono in corso le necessarie valutazioni da parte del consiglio direttivo».

Il comitato ricorda inoltre che lo “Sportello del cittadino” è attivo, gratuitamente, e a disposizione di tutti i cittadini, il martedì pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, al piano terra della sede di Orbetello, in via Gioberti e il sabato mattina, dopo le ore 9 alle 12, presso la sede di Cri di Porto Santo Stefano, in Via Baschieri, 12.

A disposizione degli utenti un gruppo di lavoro di volontari di Cri che curano questo settore ormai da molti mesi, per molte pratiche sociali, sanitarie e assistenziali.