Cedimento sulla rampa di accesso alla chiesa di Marina. Una lettrice: «I disabili non possono più entrare»

MARINA DI GROSSETO – «La chiesa di Marina di Grosseto è in condizioni disastrose. E’ piena di impalcature, perché il soffitto sta crollando a poco a poco» a parlare Silvia Striato una nostra lettrice.

«Abbiamo fatto tutti buon viso a cattivo gioco. Ci siamo adattati, nell’attesa che le promesse di un restauro diventassero realtà. Abbiamo organizzato raccolte fondi, concerti di beneficenza e tutto quello che si poteva, ma i lavori che vanno fatti (e vanno fatti) costano un sacco di soldi e con quelli che sono stati raccolti si va poco lontani».

«L’ultima novità è stato un cedimento strutturale vicino alla porta laterale, dove c’è la rampa di accesso per i disabili. Da qualche giorno chi è in sedia a rotelle o gli anziani che hanno difficoltà a fare le scale non possono accedere alla chiesa».

«Io non sono credente – prosegue la nota -, ma in quella chiesa e nei locali adiacenti ho passato la mia infanzia e la mia adolescenza. E sono affezionata sinceramente a tutte quelle persone che frequentano la chiesa, perché le conosco da sempre, perché erano amici di mia madre, perché mi fanno sentire a casa. Non è una questione di fede, ma di rispetto».

«Ora ci vuole un intervento serio, chi di dovere deve assumersi la responsabilità di ridare a questo paese il centro della sua comunità. E se c’è bisogno di fare qualcosa credo che in tanti saremo disposti a dare una mano».