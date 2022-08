Si torna a fare il bagno a Castiglione: revocato il divieto di balneazione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna balneabile il tratto di mare che va da punta Capezzolo all’ingresso del porto canale di Castiglione della Pescaia.

Le analisi eseguite da Arpat hanno mostrato che i valori di qualità dell’acqua marina sono nei limiti di legge e la sindaca nel primo pomeriggio ha firmato l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione.

Rientrato l’allarme dei dati anomali registrati la scorsa settimana quando i controlli effettuati come di consueto da Arpat per garantire sicurezza e qualità della stagione balneare avevano evidenziato valori al di sopra della soglia, situazione scaturita verosimilmente per la compresenza di una serie di fattori che hanno favorito la proliferazione batterica.

Il fenomeno, come da previsione, rientrato nell’arco di pochi giorni, può essere riconducibile a un insieme di condizioni meteorologiche, idrologiche e marine del tutto eccezionali per la costa castiglionese. La temperatura dell’acqua molto elevata, la prolungata assenza di piogge, la forte siccità del periodo e l’imprevedibile bomba d’acqua abbattuta al suolo nei giorni scorsi, sono tutti elementi che sommandosi potrebbero aver avuto un effetto particolarmente impattante sulle acque del mare.