La protesta di una lettrice: «Spiaggia sporca con cicche e alghe: che fine fa la tassa di soggiorno?»

ORBETELLO – Tra cicche e alghe ecco in che condizione versa la spiaggia di Albinia. A lamentare la situazione una lettrice, Serenella Lattanzi, che afferma «tra l’inciviltà di molti fumatori e il disinteresse del comune in tutto il tempo del soggiorno e in tutti i weekend che ci ho passato non si è vista alcuna forza dell’ordine passare sulle spiagge per controllare chi le sporca».

«Il comune di Orbetello fa pagare la tassa di soggiorno, ma in spiaggia si accumulata l’immondizia che il mare ha trasportato a riva in inverno e pezzi di canne e legna, anche con chiodi arrugginiti che rendono la spiaggia anche un pericolo».

«Le uniche zone pulite sono quelle gestite a pagamento dagli stabilimenti balneari dei campeggi. Un vero peccato per una zona così bella ma completamente abbandonata dalle istituzioni» conclude.