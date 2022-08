GROSSETO – Sono sette i candidati grossetani che correranno alle prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Tra le conferme dei parlamentari uscenti ci sono Mario Lolini (Lega) nel listino proporzionale alla Camera così come Roberto Berardi (Forza Italia), unico senatore maremmano della legislatura che si è appena conclusa e candidato alla Camera dei deputati.

Gli altri candidati sono Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), vicesindaco di Grosseto, candidato nell’uninominale alla Camera nel collegio Grosseto Siena per il centrodestra, Simona Petrucci (Fratelli d’Italia), assessore del comune di Grosseto, candidata nel collegio uninominale del Senato (Arezzo Siena e Grosseto) per il centrodestra; Luca Giacomelli (Movimento 5 Stelle) candidato nell’uninominale alla Camera; Marco Simiani, candidato nel listino proporzionale della Camera (Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno) per il Partito democratico; Giuseppe Monaci (Azione – Terzo Polo), candidato nel listino proporzionale della Camera.

Ecco i candidati nei collegi uninominali che comprendono la provincia di Grosseto

Camera Uninominale Grosseto Siena: Centrosinistra Enrico Rossi, Terzo Polo Stefano Scaramelli, Centrodestra Fabrizio Rossi, Movimento 5 stelle Luca Giacomelli

Senato Uninominale Grosseto, Siena e Arezzo: Centrosinistra Silvio Franceschelli, Terzo Polo Davide Vivaldi, Centrodestra Simona Petrucci, Movimento 5 Stelle Andrea Barbagli

Questi i candidati nei collegi plurinominali che comprendono la provincia di Grosseto (qui il listino è formato da quattro candidati, due uomini e due donne)

Camera plurinominale Grosseto, Arezzo e Siena.

PD

Laura Boldrini

Marco Simiani

Roberta Casini

Simone De Rosas

ITALIA VIVA/AZIONE

Francesco Bonifazi

Benedetta Frucci

Giuseppe Monaci

Isabella Martini

SI/EUROPA VERDE/VERDI A SINISTRA

Nicola Fratoianni

Serena Ferraiuolo

Telio Barbieri

Ginevra La Russa

LEGA

Tiziana Nisini

Mario Lolini

Cinzia Santoni

Carlo Ghiozzi

FRATELLI D’ITALIA

Chiara La Porta

Fabrizio Rossi

Chiara Colosimo

Francesco Michelotti

MOVIMENTO 5 STELLE

Riccardo Ricciardi

Stella Sorgente

Luca Migliorino

Flavia Sandoiu

FORZA ITALIA

Deborah Bergamini

Roberto Berardi

Antonella Gramigna

Lorenzo Lorè

Gli altri collegi plurinominali della Camera in Toscana

I candidati della circoscrizione P01: Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia

PD

Anna Ascani

Marco Furfaro

Caterina Bini

Marco Martini

ITALIA VIVA/AZIONE

Francesco Bonifazi

Alice Rossetti

Nicola Del Sarto

Lara Baldacci

S I/VERDI ASINISTRA

Nicola Fratoianni

Nicoletta Guarducci

Luca Fidia Pardini

Marta Glenda Lugano

LEGA

Andrea Barabotti

Ilaria Benigni

Daniele Spada

Rubina Baldecchi

FRATELLI D’ITALIA

Giovanni Donzelli

Chiara La Porta

Alessandro Amorese

Irene Gori

MOVIMENTO 5 STELLE

Riccardo Ricciardi

Chiara Bartalini

Maurizio Gori

Fiammetta Tavosanis

FORZA ITALIA

Deborah Bergamini

Matteo Mastrini

Anna Bruna Geri

Matteo Scannerini

Camera plurinominale P03: i candidati nella circoscrizione P03 Pisa, Firenze, Scandicci.

PD

Simona Bonafè

Arturo Scotto

Caterina Bini

Federico Ignesti

ITALIA VIVA/AZIONE

Francesco Bonifazi

Lucia Annibali

Franco Baccani

Ilaria Tesi

SI/VERDI A SINISTRA

Nicola Fratoianni

Sandra Giorgetti

Dario Danti

Lucia Scatena

LEGA

Edoardo Ziello

Tiziana Nisini

Federico Bussolin

Michela Monaco

FRATELLI D’ITALIA

Giovanni Donzelli

Chiara La Porta

Matteo Bagnoli

Giulia Gambini

MOVIMENTO 5 STELLE

Andrea Quartini

Francesca Censini

Luca Lauricella

Aurora Bartoli

FORZA ITALIA

Raffaella Bonsangue

Gli altri collegi plurinominali del Senato in Toscana (c’è un solo collegio)

PD

Dario Parrini

Ylenia Zambito

Silvio Franceschelli

Caterina Biti

ITALIA VIVA/AZIONE

Matteo Renzi

Maria Stella Gelmini

Paolo Russo

Stefania Saccardi

SINISTRA ITALIANA/VERDI

Eros Tetti

Cecilia Bassi

Marco Guercio

Elena Donati

LEGA

Claudio Borghi

Donatella Legnaioli

Mario Agnelli

Cecilia Cappelletti

FRATELLI D’ITALIA

Patrizio La Pietra

Daniela Santanché

Paolo Marcheschi

Susanna Donatella Campione

MOVIMENTO 5 STELLE

Ettore Licheri

Manuela Bellandi

Gianluca Ferrara

Donella Bonciani

FORZA ITALIA

Massimo Mallegni

Rita Pieri

Bernardo Nannini

Lorenza Bondi

Gli altri uninominali della Camera in Toscana:

Collegio 2-U02 Massa-parte Lucca

PD-Martina Nardi

IV/AZIONE-Cosimo Ferri

LEGA-Elisa Montemagni

M5S-Elda Baldi

Collegio 3 U03 Lucca e parte Pistoia

PD-Serena Mammini

IV/AZIONE-Marco Remaschi

FDI-Riccardo Zucconi

M5S-Marco Cresci

Collegio 4 U04 Pisa-Fucecchio

PD-Stefano Ceccanti

IV/AZIONE-Michele Passarelli

LEGA-Edoardo Ziello

M5S-Claudio Loconsole

Collegio 5U05 -provincia di Livorno

PD-Andrea Romano

IV/AZIONE-Alessandro Cosimi

F.I. – Chiara Tenerini

M5S-Stella Sorgente

Collegio 6 Prato, Pistoia

PD-Tommaso Nannicini

IV/AZIONE-Edoardo Fanucci

M5S-Chiara Bartalini

Collegio 7-U07 Firenze città

PD-Federico Gianassi

IV/AZIONE-Lucia Annibali

FDI-Angela Sirello

M5S-Andrea Quartini

Collegio 8 Empoli e sud città metropolitana

PD-Emiliano Fossi

IV/AZIONE-Gabriele Toccafondi

FDI-Chiara Mazzei

M5D-Maria Letizia Magnelli

Collegio 9 Arezzo

PDVincenzo Ceccarelli

IV/AZIONE-Lucia Cherici

LEGA-Tiziana Nisini

M5 S-Tommaso Pierazzi

Gli altri uninominale al Senato in Toscana

U02 province di Livorno e Pisa

PD Andrea Marcucci

ITALIA VIVA/AZIONE Massimo Vitrani

LEGA Manfredi Potenti

MOVIMENTO 5 STELLE Valeria Marrocco

U03 Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato

PD Anna Graziani

ITALIA VIVA/AZIONE Barbara Masini

FRATELLI D’ITALIA Patrizio La Pietra

MOVIMENTO 5 STELLE Manuela Bellandi

U04 città metropolitana di Firenze

PD Ilaria Cucchi

ITALIA VIVA/AZIONE Stefania Saccardi

FRATELLI D’ITALIA Federica Picchi

MOVIMENTO 5 STELLE Claudio Cantella