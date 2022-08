Educamp e tante iscrizioni, a pieni giri il calcio femminile targato Grosseto

ROSELLE – Buon successo per il calcio femminile targato Us Grosseto 1912. A cominciare dalle iscrizioni alla scuola calcio. con una quota parziale di ben trenta bambine che a partire da settembre, tutti i lunedì e i mercoledì prenderanno parte agli allenamenti al centro sportivo di Roselle. Grande soddisfazione dalla responsabile tecnica Alexandra Mostoghiu per l’avvenuta iscrizione della squadra under 15 al campionato regionale. Le bambine nate negli anni 2008 e 2009 potranno giocare nelle gare ufficiali. E’ l’unico caso in provincia che testimonia la bontà del progetto. Per chi volesse informazioni può contattare la segretaria del settore giovanile unionista telefonicamente al numero 333/4627331, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compreso il sabato, oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@usgrossetocalcio.com .

Continua con successo anche l’Educamp in programma dal 21 al 26 agosto a Sorano. Prima esperienza di stage dalla durata di cinque giorni di calcio e polisportività rivolto alle ragazze, organizzato in provincia di Grosseto. L’iniziativa riconosciuta dal Coni è organizzata dalla Asd Fossombroni e supportata dal Comune di Sorano e dall’Asd Sorano con l’Us Grosseto 1912 e la responsabile della scuola calcio femminile, Alexandra Mostoghiu