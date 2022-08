Dilettando: domani la semifinale a Capalbio

CAPALBIO – L’Anfiteatro del Leccio di Capalbio, domani sera (24 agosto) alle ore 21, farà da cornice alla semifinale della edizione 2022 di “Dilettando con Avis”, la trasmissione-spettacolo di Toscana Tv e Siena tv che da diciannove anni porta tante persone a misurarsi con la propria passione artistica. Condotta da Carlo Sestini, la popolare trasmissione giunge così al suo atto semi-conclusivo e lo fa in un luogo come Capalbio, che ormai fa parte della sua tradizione e dove sono state celebrate almeno sei semifinali e una finale.

“Sono particolarmente felice – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – che il nostro territorio torni ad ospitare la semifinale di Dilettando. Un appuntamento, che si terrà all’Anfiteatro del Leccio, ancor più importante in quanto intitolato a due grandi personalità che hanno profondamente inorgoglito la comunità capalbiese, come il sindaco Settimio Bianciardi e del presidente dell’Avis di Capalbio, Franco Romani”.

Raggiante, anche per come sta andando la stagione di eventi a Capalbio, la presidente della Fondazione Capalbio, Maria Concetta Monaci. “Siamo davvero soddisfatti di come sta evolvendo questa stagione – commenta Monaci – grazie all’impegno di tutta la Fondazione e della collaborazione preziosa e determinate della amministrazione comunale. Dilettando è ormai un evento tradizionale per Capalbio, tenuto conto che molto del percorso di questa trasmissione-evento si è consumato sul nostro territorio, grazie prima alla sinergia tra la sezione Avis e l’amministrazione comunale e poi direttamente per mezzo della Fondazione. Trovo altresì significativo che, come accaduto lo scorso anno, al nome di Dilettando si sia aggiunto quello di Avis, perché parlare di donazione di sangue e plasma non è mai sufficiente”.

Insieme a Carlo Sestini, a condurre la serata anche Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi e Ilenia Garofalo.

Saranno quindici le esibizioni che si contenderanno i tre posti disponibili per la finalissima di Grosseto del 3 settembre in piazza Dante. Ecco nel dettaglio l’elenco dei partecipanti: Jonathan Mazzei pianista 3° posto Follonica, Emily Kochy ballerina premio simpatia a Follonica, Liliana Tamberi addestratrice cani premio Simpatia Venturina, David Fusco batterista 3° posto Venturina, Valentina Medoli cantante premio Simpatia Castiglione della Pescaia, Le Fatine Ballerine premio Simpatia Castiglione della Pescaia, Fire Kids ballerini hip hop premio Simpatia Principina a Mare, Matteo Bindi imitatore premio Simpatia Principina a Mare, Claudia Montignani cantante 3° posto Principina a Mare, Rosy Porcu cantante premio Simpatia Massa Marittima, Claudia Nocerino ballerina latin mix premio Simpatia Massa Marittima, Duo Bin cantanti premio Simpatia Manciano, Ginevra Ferro cantante 2° posto Contest de Il Giunco, Trio Denevi Vannucchi 3° posto Contest de Il Giunco.

“Naturalmente – spiega Carlo Sestini – un grazie sentito alla Fondazione Capalbio, alla sua presidente e all’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Gianfranco Chelini e del vice sindaco Giuseppe Ranieri, per il supporto che hanno dato nella realizzazione della semifinale, tappa fondamentale del percorso di Dilettando. Inoltre, mi preme rimarcare, come questi momenti spettacolistici siano il terreno ideale per parlare di una associazione come Avis e conseguentemente delle donazioni di sangue e plasma”.

Nel contesto della serata l’attuale presidente di Avis Capalbio, Flavio Carruana, consegnerà alcuni riconoscimenti ai donatori capalbiesi.

