Diamo i numeri: Fratelli d’Italia sempre in testa. Il Terzo polo sotto il 5%. Gli ultimi sondaggi

GROSSETO – Le elezioni si avvicinano, la campagna elettorale accende i toni, e i sondaggi cercano di fotografare ciò che pensano gli elettori. E soprattutto, quali sono le loro intenzioni di voto.

Gli ultimi due sondaggi pubblicati (quello di Tecnè, effettuato tra il 17 e il 18 agosto, commissionato da RTI e diffuso dalle reti Mediaset, e quello di Termometro politico, effettuato tra il 16 e il 18 agosto, commissionato da True Data e diffuso sul sito termometropolitico.it) vedono sempre Fratelli d’Italia in pole al 24,3%, seguito dal Parto democratico (23,5%).

Al terzo posto la Lega, che Termometro politico dà al 14,3% mentre Tecnè al 12,9%.

Dalla quarta posizione in poi si registrano le prime differenze tra i due sondaggi, condotti comunque nello stesso periodo (se vuoi approfondire l’argomento clicca qua sopra).

Termometro politico (Tp) piazza al quarto posto il Movimento 5 stelle con l’11,1%, che Tecnè dà al quinto posto con il 10,2%. Al contrario, al quarto posto del sondaggio Tecnè c’è Forza Italia con l’11,4%, che Tp posiziona al quinto con il 7,3%.

Le altre differenze tra i due sondaggi da segnalare riguardano Sinistra italiana/Verdi e +Europa: la lista di sinistra al momento conquisterebbe il 2,6% dei consensi per Tp ed il 3,7% per Tecnè, mentre +Europa otterrebbe l’1,9% per il primo e il 2,8% per il secondo.

In entrambi i sondaggi il Terzo polo, il progetto elettorale di Carlo Calenda e Matteo Renzi, resta sotto il 5%.

TERMOMETRO POLITICO

Fratelli d’Italia 24,3%

PD (con Articolo 1) 23,5%

Lega 14,3%

Movimento 5 Stelle 11,1%

Forza Italia 7,3%

Azione/Italia Viva (Terzo polo) 4,9%

Sinistra Italiana/Verdi 2,6%

Italexit di Paragone 2,4%

Più Europa 1,9%

Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris) 1,5%

Italia Sovrana e Popolare (PC di Rizzo e Ingroia) 1,5%

Alternativa per l’Italia (Popolo della Famiglia e Di Stefano, ex Casapound) 1,0%

Noi moderati (Noi per l’Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro, Udc) 1,0%

Impegno Civico (Di Maio – Tabacci) 0,7%

Altro 2,0%

TECNE’

FdI 24,3%

Pd/Art. 1/Psi 23,5%

Lega 12,9%

Forza Italia 11,4%

M5s 10,2%

+Europa 2,8%

Italia Viva/Azione (Terzo polo) 4,8%

Verdi/Sinistra italiana 3,7%

Italexit 2,7%

Noi con l’Italia/Italia al centro 1,2%

altri 2,5%