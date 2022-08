Trofeo Banca Tema, Aggravi e Virgili espugnano la terra rossa di Orbetello

ORBETELLO – Concluso con successo il quinto Trofeo Banca Tema 61esimo torneo Città di Orbetello. L’evento femminile ha visto scontrarsi in finale due giovani giocatrici del territorio maremmano con Matilde Aggravi del Tc Piancastagnaio che ha avuto la meglio su Irene Parigi del Ct Grosseto per 62-61 mentre nella finale maschile ha prevalso Adelchi Virgili (Ct Pistoia) su Tomas Gerini (Jc Perugia) in un match che ha avuto il vincitore protagonista di una partenza decisa, portandosi sul 51 ma dopo un recupero dell’avversario sul 5 pari chiudeva il set 75. Nella seconda parte invece il pistoiese si portava sul 3 a 0 per poi chiudere con un netto 62.

Il folto pubblico presente ha molto apprezzato il gioco potente e preciso dei due finalisti con copiosi applausi nei momenti decisivi. Il presidente di Banca Tema Francesco Carri, main sponsor della manifestazione, ha premiato i vincitori, mentre il Delegato FIT Aldo Farnetani ha consegnato un omaggio al Giudice Arbitro Sara Pennisi e ai due giudici di sedia Gianni Giovani e Agostino della Togna. Dopo un pensiero rivolto al socio Licio Felici, recentemente scomparso, il presidente Onorario del Ct Orbetello Giuliano Amato, ricordando la figura di Raffaele Cirillo con un premio alla più giovane partecipante del torneo Alice Perone classe 2010, ha salutato i presenti dando appuntamento all’edizione 2023.