Sport e goliardia con i Diportisti di Talamone, tutti i vincitori del campionato sociale

TALAMONE – Grande giornata all’insegna di agonismo e spirito associativo quella di domenica scorsa per l’ASD Diportisti Sportivi di Talamone che ha disputato l’ultima prova del Campionato Sociale 2022. Nelle limpide acque di Talamone si sono sfidati agguerriti pescatori con le più sofisticate tecniche di pesca da natante.

Alle 8:30 briefing tecnico tenuto dall’atleta e presidente Riccardo Pellegrini, i signori Giancarlo Pallanti, Pellegrini, Alberto Rastrelli, Stefano Scarselli, Luca Della Giovampaola, Claudio Tommasini, Khadim Thiam, Roberto Trapassi e Davide Zardo.

Mare calmo e sole non intenso hanno reso piacevole per tutti la disputa della gara della durata di 3 ore per atleti e famigliari/amici accompagnatori.

Diportisti Sportivi Talamone – Campionato Sociale

Al rientro in porto degli atleti, la pesa del pescato. Questa la classifica di giornata:

1° TRAPASSI Roberto 1170pt

2° KHADIM Thiam 0633pt

3° PELLEGRINI Riccardo 0548pt

4° DELLA GIOVAMPAOLA Luca 0306pt

5° PALLANTI Giancarlo 0160pt

6° RASTRELLI Alberto 0113pt

7° ZARDO Davide NC

7° TOMMASINI Claudio NC

7° SCARSELLI Stefano NC

La sera stessa tutti gli atleti, famigliari e amici sono stati invitati a partecipare alla premiazione con relativo rinfresco organizzato sul pontile.

Nell’occasione il presidente dei Diportisti ha ringraziato tutti i partecipanti per aver reso una normale giornata di mare e pesca, una giornata speciale per la sana competizione, goliardia e spirito associativo. Il Presidente Provinciale Fipsas Giampaolo Ricci ha anche aggiunto che è un momento particolare per tutte le ASD ed in vista del nuovo corso normativo ha invitato il Presidente Pellegrini ha proseguire nel percorso intrapreso ormai da anni e ha auspicato di vedere incrementato il settore giovanile.

Ricci e Pellegrini hanno poi effettuato la premiazioni di tutte le gare effettuate nell’anno ed eletto Roberto Trapassi campione di categoria Seniores 2022 e Khadim Thiam campione di categoria Juniores 2022.

Quest’anno il premio speciale Pescatore Ecosostenibile è stato assegnato a Trapassi Zardo per aver rimesso in mare un elevato numero di catture non valide causa dimensione o protezione della specie.

Il Campionato è terminato ma gli impegni dell’ASD Diportisti Sportivi di Talamone torneranno presto al lavoro con l’organizzazione, in collaborazione con la FIPSAS sez. di Grosseto, del campionato regionale specialità canna da riva, che si terrà a Talamone il prossimo 16 ottobre.