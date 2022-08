Scoppia l’incendio ma il volontario vede le fiamme e scatta l’allarme

SORANO – È stato un volontario del gruppo comunale della protezione civile di Sorano a vedere le fiamme e dare l’allarme. Grazie alla tempestività dell’intervento l’Unione dei comuni Colline del Fiora è riuscita ad avere la meglio su un principio d’incendio che era scoppiato in località Montorio questa mattina, alale 10.30 circa.

Nel giro di poco tempo sono intervenuti sul posto operai Antincendio boschivo dell’Unione dei comuni Colline del Fiora e Vigili del fuoco.

Sono in corso le operazioni di bonifica da parte degli operatori Aib dell’Unione dei comuni di competenza. In queste circostanze, per ridurre al minimo l’impatto, è di fondamentale importanza la tempestività dell’allarme.