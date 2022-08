Pacchetto scuola: al via i contributi. Requisiti e come fare domanda

PIOMBINO – È online il bando per ottenere gli incentivi economici previsti dal Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2022 -2023: gli interessati potranno presentare la domanda, esclusivamente accedendo all’apposito link tramite Spid o Cie, fino alla mezzanotte di mercoledì 21 settembre.

Il Pacchetto scuola è un’agevolazione erogata dalla Regione Toscana e destinata a studenti in condizioni socio economiche difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come libri e servizi scolastici o altro materiale didattico. Possono usufruire del contributo tutti gli studenti iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 15.748,78 euro, residenti nel Comune di Piombino e di età non superiore a 20 anni.

Al fine di agevolare l’accesso a questa misura, il Comune di Piombino ha organizzato due punti assistenza: a Piombino ogni martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13 nella Saletta Rossa; a Riotorto ogni lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11.30 e ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 all’ufficio Botteghe della Salute in via de Amicis 34. Si informa gli utenti che è necessario conservare tutte le ricevute delle spese, pena revoca parziale o totale del contributo.

La domanda e le modalità sono descritte a questo link: https://www.comune.piombino.li.it/pagina125625_pacchetto-scuola-2022-2023.html

Per info: servizieducativi@comune.piombino.li.it