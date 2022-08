Open day di calcio per bambini con la Pro Soccer Lab, pomeriggio di prova al Casamorino

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si aprono le porte sulla nuova stagione della scuola calcio Pro soccer lab di Castiglione della pescaia. Domenica 28 agosto, dalle ore 17.30, l’appuntamento è al centro sportivo Casamorino di Castiglione, in località Casa Mora, per far provare a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni il divertimento di giocare a calcio.

“Vogliamo far conoscere il nostro centro sportivo e il nostro modo di insegnare calcio – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro soccer lab – ai piccoli calciatori e ai genitori. A disposizione non solo il campo principale Marco Nucci, ma anche il campo di calcetto e la soccer cage per insegnare ai bambini i primi rudimenti di calcio. Proprio per questo domenica 28 agosto apriremo le porte del Casamorino, insieme a tutti i mister neroverdi, per un pomeriggio di calcio e di divertimento, in vista di questa nuova avventura sportiva”.

La partecipazione all’open day di domenica è gratuita ma è gradita la prenotazione, chiamando il 338.3383418 e segnalandoci solo il nome e cognome dei partecipanti. Per info è possibile consultare anche il sito internet www.prosoccerlab.it.