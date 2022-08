elezioni2022: ecco i candidati del Terzo Polo. Renzi al Senato Scarcamelli alla Camera. TUTTI I NOMI

GROSSETO – Scade stasera alle 20 il termine ultimo per la presentazione della liste elettorali. Per il Terzo Polo, l’accordo politico che ha dato vita all’unione tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi ha scelto i candidati che correranno in Toscana e nei collegi che interessano la provincia di Grosseto.

In particolare nel collegio Uninominale alla Camera (Grosseto Siena) il candidato del Terzo Polo è Stefano Scaramelli, coordinatore regionale di Italia Viva e consigliere regionale.

Al Collegio uninominale del Senato che comprende insieme a Grosseto anche Siena e Arezzo corre Davide Vivaldi.

Al collegio plurinominale (proporzionale) della Camera, il Toscana 2, che comprende Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno i candidati sono Francesco Bonifazi, Benedetta Frucci, Giuseppe Monaci (grossetano), Isabella Martini.

Al collegio plurinominale (proporzionale) del Senato invece corre come capolista Matteo Renzi insieme Maria Stella Gelmini, Paolo Russo e Stefania Saccardi.

Qui tutti i candidati della Toscana.