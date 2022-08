Domani apre l’Ufficio comunale di propaganda

PIOMBINO – L’Ufficio comunale di propaganda si insedierà martedì 23 agosto per le autorizzazioni e le prenotazioni relative alla campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

A partire da tale data gli interessati potranno rivolgersi alla Polizia Municipale per le occupazioni di suolo pubblico e al suddetto Ufficio Comunale per i previsti nulla osta.

In vista dell’avvio della campagna elettorale, che avrà inizio venerdì 26 agosto, le iniziative di propaganda (riunioni, banchetti, distribuzione di volantini, comizi, etc) dovranno avere il nulla osta dell’ufficio per la disciplina della propaganda elettorale del Comune. Il nulla osta potrà essere richiesto solo dopo aver verificato con la Polizia Municipale la disponibilità del suolo pubblico; le richieste di nulla osta dovranno essere accompagnate dalla corrispondente autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

Le richieste per il suolo pubblico possono essere presentate a partire da martedì 23 agosto, in considerazione del fatto che prenotazioni e richieste di nulla osta devono pervenire almeno 48 ore prima dell’evento, indicando tipologia, luogo e orario di svolgimento e avendo cura di indicare il recapito telefonico del responsabile dell’iniziativa: in questo modo sarà garantito agli aventi diritto l’esercizio delle attività di propaganda fin dal primo giorno utile.

Le richieste di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico possono essere presentate direttamente all’ufficio segreteria della Polizia Municipale in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17) oppure inoltrate allo stesso ufficio via e-mail o tramite pec. Saranno prese in considerazione solo le e-mail e le pec spedite a partire dalle 10 di martedì 23 agosto. Le richieste avanzate di persona alla Polizia Municipale all’apertura dello sportello martedì 23 agosto saranno evase con precedenza sulle mail e sulle pec spedite a partire dallo stesso orario.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Polizia Municipale allo 0565 63336 oppure all’indirizzo mail lcoscia@comune.piombino.li.it e l’Ufficio comunale propaganda allo 0565 63364 oppure agli indirizzi lpasquinucci@comune.piombino.li.it e fparadisi@comune.piombino.li.it. Di seguito l’indirizzo pec del Comune di Piombino: comunepiombino@postacert.toscana.it.