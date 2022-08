Dilettando: tutte le schede di voto del contest de IlGiunco.net. Vota l’artista per mandarlo in finale

GROSSETO – Dopo il successo delle passate edizioni torna il contest de IlGiunco.net dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, per permettere alle esibizioni non premiate di poter essere ripescate per la semifinale di Capalbio del 24 agosto e per la finale di Grosseto del 3 settembre..

Il modo per farlo è semplice: basta solo scegliere l’esibizione preferita. Per ciascuna puntata si può esprimere un solo voto. La parola adesso passa a voi per consentire ai “dilettandi” di poter continuare l’avventura.

Come funziona – Dopo ogni puntata (o meglio dopo ogni registrazione di puntata) il giorno seguente troverete su IlGiunco.net una scheda di voto a sondaggio con i nomi degli artisti non classificati per la finale o per la semifinale. Da quel momento e fino alla semifinale (per l’accesso alla semifinale) e fino alla finale (per l’accesso alla finale) potrete votare cliccando semplicemente sul nome dell’artista che preferite. Il modulo lo travate qui in basso e per ogni puntata troverete le varie schede di voto.

