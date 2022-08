Città senza acqua, Lynn: «Comunicazioni Adf solo via web. Grandi disagi per commercianti»

FOLLONICA – “Hanno lavorato per molte ore gli operatori dell’Acquedotto del Fiora per saldare la rottura della dorsale che ha lasciato senza acqua molte località della Maremma. A loro va il mio ringraziamento. A mancare, però, in maniera del tutto ingiustificata è stata la comunicazione ai cittadini”, così Charlie Lynn, consigliere comunale di minoranza di Follonica.

“A Follonica, città che in agosto raggiunge anche le centomila presenze, l’acqua è mancata senza che nessuno sapesse nulla – prosegue Lynn -. Molti non se ne sono accorti grazie agli impianti di autoclave precedentemente installati. Ma tantissimi sono rimasti senza acqua per molte ore. Il danno, quello più grosso, è stato subito dai negozi del centro della città che sono rimasti a secco mentre i locali erano pieni di clienti”.

“Abbiamo fatto una breve ricerca ed abbiamo notato che la comunicazione è stata gestita attraverso i soliti sistemi di informazione: Facebook prevalentemente, siti di informazione online e, ovviamente, il sito ufficiale di Adf. Troppo poco, anzi pochissimo per raggiungere una massa ingente di persone ed attività commerciali che devono assolutamente essere raggiunte, special modo nel periodo estivo, da una comunicazione perentoria e massima. Alla fine a prevalere è stato il solito passaparola quando il danno era irreparabile”.

“Alcune strutture turistico ricettive sono riuscite attraverso mille peripezie ad ottenere autobotti provenienti anche da fuori regione. Un servizio, quello della autobotti appunto, che ora non viene più fornito da Fiora. L’unica autobotte per Follonica è arrivata in piazza Vittorio Veneto in nottata. Pertanto, per i più, non c’è stato nulla da fare”.

“Di fronte a situazioni come queste, che non possiamo definire straordinarie, occorre predisporre un sistema di allerta generalizzato che informi cittadini, turisti ed esercenti in maniera efficace. E’ questa la richiesta che inoltro a Fiora e Comune affinché ci si adoperi per individuare meccanismi di informazione moderni ed efficaci. Per il resto la rottura della dorsale è l’ennesima prova che la nostra rete idrica, nonostante le bollette salatissime che le persone sono costrette a pagare, ‘fa acqua da tutte le parti'”, conclude Lynn.