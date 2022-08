Bevuta gratis per chi raccoglie i rifiuti al Lago dell’Accesa: «Tutti insieme per l’ambiente»

MASSA MARITTIMA – “Crediamo che il patrimonio naturale rappresenti una ricchezza di incommensurabile valore. Abbiamo pensato che se tutti ci impegniamo e lavoriamo per lo stesso obiettivo, possiamo riuscire a rispettare l’ambiente, partendo dalle piccole cose.

Sulle rive del lago dell’Accesa abbiamo posizionato una fioriera contenente sacchetti per la spazzatura e pinze per la raccolta dei rifiuti.

Quando vai al lago dell’Accesa, puoi prendere un sacchetto, una pinza e, passeggiando, puoi raccogliere i rifiuti (mozziconi, fazzolettini, lattine ecc.…) e metterli nel sacchetto. Quando rientri, puoi rimettere la pinza nella fioriera, buttare il sacchetto negli appositi bidoni, andare dalle nostre ragazze del MeloSgrano (Alice e Chiara) e loro ti offriranno una bevuta (quello che ti piace di più)”.

Questo il testo dell’invito rivolto alla comunità dei frequentatori del Lago dell’Accesa relativo alla campagna di sensibilizzazione iniziata il 12 agosto che sta dando i primi frutti. È stata posizionata una fioriera contente pinze e sacchetti per la raccolta dei rifiuti abbandonati nell’area verde del lago. Chiunque può servirsene per raccogliere l’immondizia abbandonata lungo il percorso e dentro al bosco e portarla al punto di ristoro MeloSgrano. Come segno di riconoscimento, le ragazze del MeloSgrano offrono una bevuta gratis a piacere.

Sono numerosi i cittadini locali e i turisti che tornano all’area di ristoro con sacchetti contenenti rifiuti abbandonati. La campagna di sensibilizzazione sui temi del rispetto ambientale lanciata dalla Cooperativa Melograno attraverso il MeloSgrano Tuscan Street Food che, per tutta l’estate è in pianta stabile sul lago dell’Accesa con il servizio di ristorazione, è stata sostenuta e finanziata da due aziende con le quali la Cooperativa Melograno collabora da diversi anni: Ampeleia (www.ampeleia.it) e B&G Ecoline (www.bgecoline.it).

“Ci auguriamo che siano sempre meno i sacchetti pieni di immondizia riportati al punto di ristoro ma, nel frattempo, siamo grati a tutte le persone che stanno partecipando e, con il loro esempio, speriamo possano avere il maggior seguito possibile”.

In collaborazione con il Comune di Massa Marittima, la Cooperativa Melograno insieme ai valori di inclusività, promuove e sostiene la consapevolezza verso i temi del rispetto ambientale, della tutela della fauna, del rispetto delle specie vegetali e la salvaguardia della biodiversità.