Furto in casa: portano via le macchine fotografiche. «Ridatemi la memory card»

MANCIANO – Due macchine fotografiche Nikon, tre obiettivi e le memory card. È il bottino del furto avvenuto ieri mattina in una casa nel comune di Manciano, n località Sgrillozzo, zona Marsiliana.

I ladri sono entrati in casa e hanno portato via una borsa con dentro una macchina fotografica digitale Nikon D810, una macchina fotografica analogica Nikon FM2, un obiettivo analogico Nikon 55 mm, un obiettivo digitale Nikon 28mm, un obiettivo digitale Nikon 35 mm, e alcune memory card professionali.

«Se qualcuno dovesse imbattersi in uno di questi oggetti, non di valore economico (tranne la d810) ma di grande valore affettivo – chiede la proprietaria -, vi sarei infinitamente grata di essere contattata. In particolare la memory card che era inserita nella digitale e il rullo che era inserito nella analogica».

«Hanno portato via anche un borsello bianco con le mie gioie personali. Anche qui nulla di valore, ma fra le varie cose c’erano un orologio, un anello e un orecchino di mia madre».