Fra beneficenza e calcetto, A-Team Scarlino Outdoor domina il primo torneo del Rigiolato

SCARLINO – Ben riuscita la manifestazione di calcio 5 del Primo torneo del Rigiolato vinto dalla squadra A-Team Scarlino Outdoor. Il team scarlinese composta da Wojchiech Francesco Giovannetti, Marco Ferrini, Marco Giorgetti, Luca Giannini, Marco Vichi, Luca Nesti, Emilio Doneddu e Nicola Pescara.

La manifestazione che prevedeva due serate è stata organizzata dal Barrino degli impianti e dall’associazione Mi Fido di Te a tutela e sostegno degli animali in difficoltà alla quale è andato una parte del ricavato.

La manifestazione è stata presieduta da Desy Savadori con l’appoggio di diversi volontari del posto, per un’attività presente da cinque anni sul territorio scarlinese. Un ringraziamento va anche alle altre squadre, ovvero Passo e chiudo, Pizzeria Pepe Nero e Atletico daje de tacco.

Per info associazione trovate la pagina Facebook “Associazione no profit Mi Fido di Te” oppure contattare tramite WhatsApp il 3332656816