Follonica Gavorrano, bilancio positivo nel test con il Perignano

BAGNO DI GAVORRANO – Buon test precampionato per il Follonica Gavorrano. Mister Bonura nell’allenamento congiunto disputato oggi in casa del Fratres Perignano ha portato a casa ottimi spunti in vista dei primi impegni ufficiali che si avvicinano sempre di più. Il test è finito con il risultato di 1-4 per i maremmani, mentre il tecnico biancorossoblù può tracciare un bilancio positivo sia sotto l’aspetto tecnico che fisico.

“Al di là del risultato iniziamo a vedere qualche trama – ha detto mister Marco Bonura – Ancora non siamo brillanti ma è normale, stiamo lavorando per trovare le gambe. Comunque ho visto i movimenti giusti, abbiamo creato occasioni e abbiamo concesso poco, anche se su alcune cose dobbiamo migliorare. Soprattutto sotto l’aspetto della furbizia, perché abbiamo preso un gol evitabile. E’ stato un buon test, adesso la settimana prossima iniziamo a preparare la partita di Coppa, stasera conosceremo la nostra avversaria tra Grosseto e Orvietana”.

Il prossimo test precampionato con il Città di Castello è stato anticipato a mercoledì alle 18, per arrivare pronti al match del 28 agosto. “La Coppa Italia è una bella competizione che affronteremo con il giusto piglio – prosegue il mister – Sono partite da preparare bene, adesso pensiamo a migliorare sia la condizione che il gioco”.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarellli, Falleni, Carani, Giorgi, Chiodi, Doveri, Cornacchia, Di Paola, Fiumalbi, Sciapi. A disposizione: Menicagli, Pennini, Aliotta, Pruneti, Niccolai, Azzoli, Montagnani, Bartoli, Ganetti. All. Niccolai.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Vecchi, Fremura, Dierna, Origlio, Lorusso, Giunta, Discepolo, Ampollini, Marcheggiani, Lepri. A disposizione: Sandri, Menghi, Mugelli, Khribech, Battistelli, Cerrato, Macchi, Barlettani, Diana. All. Bonura.

RETI: 9′ Origlio, 43′ Lorusso, 45′ Sciapi, 59′ Barlettani, 60′ Menghi.