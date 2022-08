Fioretti verso gli Europei, convocazione in azzurro per l’astro dei Pattinatori Maremmani

MARINA DI GROSSETO – Anche il grossetano Mattia Fioretti a L’Aquila dove dal 4 all’11 settembre si terranno i Campionati Europei di pattinaggio di velocità. In occasione di tale evento, l’atleta dei Pattinatori Maremmani rappresenterà i colori azzurri della massima categoria Senior. Ciò grazie ai risultati riportati durante la stagione 2022, tra cui un secondo posto nella 10000 metri punti/eliminazione al Campionato Italiano pista di Bellusco e il terzo nella 10000 metri a punti al Campionato Italiano strada di Cassano d’Adda.

Fioretti ha dimostrato e confermato il suo valore e potenziale anche al raduno della nazionale, tenutosi in Agosto al L’Aquila, aggiungendo un’altro tassello a suo favore nelle scelte della rosa da parte del Commissario Tecnico Massimiliano Presti. Tale convocazione è ancora più avvalorata dato che Mattia è solo al primo anno della categoria Senior. L’allenatrice Elena Sandroni è entusiasta: “All’inizio della stagione tutto ciò era inaspettato, visto che il primo anno senior funge da gavetta, ma questo “sbarbatello” negli appuntamenti importanti della stagione ha dimostrato ai big della categoria di che stoffa è fatto e che non deve essere sottovalutato”. Incontenibile il vice presidente dei Pattinatori Maremmani che invita tutta la comunità a seguire e supportare Mattia sulle pagine social della squadra.

La società ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio in linea, basta venire al pattinodromo di Marina Di Grosseto e seguire gli allenamenti di Mattia e del settore giovanile dei Pattinatori Maremmani.