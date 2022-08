Coronaviurs: 75 nuovi casi in Maremma, 111 guariti. In ospedale 13 pazienti

GROSSETO – Sono 75 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore su 412 tamponi effettuati. Questo significa che il tasso dei nuovi positivi è superiore al 18%. E Nell’ultimo giorno sono invece 11 le persone che sono guarite. In totale i casi attualmente positivi in Maremma sono 3211. Non si registra alcun decesso.

La situazione in ospedale – Per i momento sono 12 i pazienti ricoverati nel reparto Covid e una in terapia intensiva.

Ecco il report completo della Asl Toscana Sud Est

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 562 101 1.692 89 Grosseto 412 76 3.211 111 Siena 469 66 1.267 82 Asl TSE 1443 243 6170 282

Nuovi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 7 13 18 20 29 12 2 Grosseto 9 12 13 18 11 13 – Siena 6 6 14 24 10 6 – ASL TSE 22 31 45 62 50 31 2

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 5 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 12 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Capalbio 2 Castel Del Piano 1 Follonica 5 Gavorrano 3 Grosseto 21 Magliano In Toscana 1 Manciano 6 Massa Marittima 3 Monte Argentario 9 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 5 Pitigliano 6 Roccalbegna 1 Roccastrada 5 Santa Fiora 1 Scansano 3 Scarlino 1 Seggiano 1 Sorano 1