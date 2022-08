Ai nastri di partenza la stagione dell’Invicta Volleyball, ecco i nomi di tecnici e mister

GROSSETO – Stagione 2022/23 alle porte per l’Invicta Volleyball che dopo le brevi vacanze estive è pronta a ripartire per un altro anno di grande pallavolo. Confermato in blocco lo staff tecnico sia nel settore maschile che femminile. Mister Fabrizio Rolando sarà ancora una volta l’allenatore della prima squadra che militerà nel campionato nazionale di Serie B; inoltre ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile maschile dove guiderà i gruppi Under 17 e Under 19 che parteciperanno anche al campionato regionale di serie D.

Coach Sonia Feltri coaduiverà suo marito Fabrizio come secondo allenatore in serie B e sarà al timone delle squadre giovanili dell’Under 17, Under 15 e Under 13. Mister Gialuca Pellegrino allenerà l’ Under 15, Massimo Colitta farà da secondo allenatore a Sonia nel gruppo Under 13, memtre mister Auro Corrazzesi con la sua esperienza quarantennale sarà una preziosa risorsa per tutto il settore giovanile della società del presidente Galoppi. Infine Riccardo Fiorini si occuperà dei giovanissimi dell’ Under 12 e del settore del Minivolley.

Invece, per quanto rigurada il settore femminile, anche per questa stagione sarà guidato dal confermatissimo duo formato dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli. Vittoria Ausanio, Selezionatore Territoriale del Basso Tirreno, ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile femminile e sarà alla guida dell’Under 18 Under, Under 16 Nera, Under 13 e Under 12; Andrea invece, allenerà l’Under 16 Rossa e l’Under 14. Infine la sezione UISP femminile sarà affidata a mister Leonello Corridori.

L’inizio della stagione agonistica coinciderà con la Festa della società maremmana The Invicta Volleyball Party, un grande evento che si svolgerà alla Cava di Roselle sabato 27 e domenica 28 agosto. Una due giorni ricca di appuntamenti sportivi e non; infatti oltre al torneo di green volley per ragazzi e ragazze si alterneranno la gallery fotografica : “storia dell’Invicta” con gli allenatori storici della società, la cena di gala con le premiazioni degli ottimi risultati della passata stagione e la presentazione della serie B.