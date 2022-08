Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (20 agosto)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 20 agosto 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Ventiquattresima puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 20 agosto.

Nella settimana più importante dell'estate, quella di Ferragosto, sono arrivati le prime piogge e i primi temporali dopo mesi. L'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana con danni ingenti e provocando anche la morte di due persone, per fortuna ha soltanto lambito la provincia di Grosseto con forti temporali e vento, ma per un tempo brevissimo. Qualche danno è stato registrato sulla spiaggia di Follonica.

Tra i territori più colpiti quelli delle province di Massa Carrara e Lucca. E giovedì sera il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato lo stato di emergenza regionale della durata di 6 mesi per gli eventi meteorologici del 15 e del 18 agosto nel territorio delle Province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Città Metropolitana di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno, Grosseto.

Parliamo di politica. Settimana decisiva anche per le varie forze politiche che si trovano alle prese con la formazione delle liste in vista delle elezioni di domenica 25 settembre. Per il momento soltanto Partito democratico e Movimento 5 stelle hanno presentato i loro candidati. Per il Pd Enrico Rossi, già governatore della Toscana, correrà nel collegio uninominale della Camera per Grosseto e Siena; Marco Simiani, grossetano, invece è stato candidato nel listino proporzionale sempre alla Camera e Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, correrà nell'uninominale al Senato.

Per i 5 Stelle invece non ci sarà nessun grossetano in corsa: i nomi del collegio proporzionale Toscana 2 che comprende anche Grosseto sono Riccardo Ricciardi, Stella Sorgente, Luca Migliorino, Flavia Serena Sandoiu. Al Senato invece correranno Ettore Licheri, Manuela Bellandi, Gianluca Ferrare, Donella Bondani.

A giorni, ricordiamo che il termine per la presentazione delle liste scade il lunedì 22 agosto, conosceremo anche i candidati degli altri partiti ad iniziare dal centrodestra e dalle forze del terzo polo.

Voltiamo pagina e ci spostiamo a Porto Santo Stefano dove per Ferragosto si è corso il Palio dell'Argentario. A trionfare in questa edizione 2022, che tornava dopo due anni a causa dell'emergenza coronavirus, è stato il rione Pilarella. Al termine della sfida ci sono state alcune polemiche, anche se il fascino di questa manifestazione rimane sempre intatto. Madrina d'eccezione di questa edizione è stata la campionessa paralimpica Ambra Sabatini.

Torniamo a parlare di BEST in Maremma, il contest de IlGiunco.net che premia le eccellenze del nostro territorio. C'è tempo fino al 31 agosto per votare i migliori nelle quattro categorie: stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie. Su IlGiunco.net trovate tutte le schede di voto delle quattro finali.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma e l'appuntamento con TuttoSagre la nostra guida alle sagre in provincia di Grosseto.