Escherichia coli in mare: scatta il divieto di balneazione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Chiuso alla balneazione il lungomare di Ponente di Castiglione della Pescaia. Le analisi sull’acqua hanno infatti riscontrato la presenza del batterio Escherichia coli dopo le bombe d’acqua degli scorsi giorni.

“Due giorni fa avevo firmato una ordinanza per il divieto di balneazione nella zona del Capezzolo in via cautelare – spiega la sindaca Elena Nappi -. Oggi sono arrivate le analisi dell’Arpat che hanno confermato la presenza del batterio. Per questo sto per firmare una ordinanza che prevede il divieto di balneazione in tutto il lungomare di Ponente, dal Bagno Faro al Bagno Valletta”.

“Queste cose accadono in presenza di forti bombe d’acqua, come quelle che hanno caratterizzato la nostra costa nei giorni scorsi – prosegue la prima cittadina – che portano nel mare di tutto, tra cui anche i batteri, come in questo caso”.

“Il divieto di balneazione durerà sino a lunedì, quando saranno svolte le prossime analisi da parte dell’Arpat”, chiude Nappi.