Strada Sforzesca: «La Regione ha stanziato un milione di euro, ma servono lavori subito»

CASTEL’AZZARA – I lavori andranno a fine anno, ma la strada ha bisogno di interventi immediati. Lo afferma un lettore, Alessandro Corrieri, che ha mandato una lettera alla nostra redazione.

«Le procedure per l’affidamento della gara con i soldi della Regione (un milione di euro) andranno come minimo a fine anno, rispetto a quello che era stato previsto, i lavori ritardano».

«Lo stato della strada provinciale, in particolare nel tratto relativo al tornante compreso tra il chilometro 6 e 6 presenta criticità che rinviano a una questione di sicurezza e di incolumità pubblica rilevanti a causa dell’erosione del manto stradale e della presenza di importanti avvallamenti che rendono di fatto impraticabile la percorrenza di almeno una delle due corsie. Non è presente inoltre alcuna transenna o segnaletica».

«La Provincia di Grosseto, proprietaria della strada, nelle more dell’espletamento dei procedimenti di cui sopra, dovrebbe e potrebbe assolutamente intervenire con lavori di somma urgenza in quello specifico tratto per la messa in sicurezza e il ripristino della percorribilità. Anche perché se qualcuno si fa male poi si configurerebbero responsabilità in capo anche agli amministratori» continua la nota.

«Per i lavori di somma urgenza non importa avere soldi a copertura nell’immediato. Un piccolo intervento sulla sp95 la Provincia se lo potrebbe permettere. Se si prende l’ultimo bilancio approvato si trova che sul programma 5, viabilità e infrastrutture stradali, ci sono 7.298.809,93 di spese correnti e ben 36.257.137,21 di spese in conto capitale. La Provincia ha anche un fondo di riserva di circa 193.624,93 a cui potrebbe attingere».

«Inoltre i dati parlano della volontà politica che, pare, manchi. L’Amministrazione ha deciso di utilizzare una quota di avanzo di amministrazione pari a circa 4.755.535,00 e più della metà di queste somme le ha destinate a investimenti euro 2.680.910,72, si veda la nota integrativa che attesta che servono per “interventi su viabilità ed edilizia”. Questi soldi non sono -ancora – del tutto vincolati quindi si possono teoricamente e praticamente usare per ‘rattoppare’ quel pezzetto della sp 95».

«Inoltre c’è anche un’ulteriore parte disponibile di avanzo pari a euro 1.963.180,10, così accertato in sede di rendiconto 2021.

Nei programmi dei lavori pubblici inoltre la messa in sicurezza di questa strada ha una priorità di livello due e cioè medio e non prioritario… Manca quindi la volontà politica o la presa di consapevolezza della pericolosità».