Maltempo: primi temporali sulla Maremma, dalla costa pioggia e vento

GROSSETO – L’ondata di maltempo attesa sulla provincia di Grosseto già dalla mattina è arrivata dalla costa tirrenica portando con sé vento e temporali. Pioggia intensa sulle località della costa che piano piano si sono estese verso l’entroterra(foto: Fabio Pompili).

I primi temporali hanno riguardato la costa nord della Maremma da Follonica e Scarlino verso poi l’interno delle Colline metallifere.

Rispetto all’allerta meteo di colore giallo che era stata diramata ieri dalla Regione Toscana per il momento non si sono registrati fenomeni così intensi da provocare disagi e danni.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/