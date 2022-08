Maltempo: danni sulla spiaggia di Follonica. Attenzione ai temporali di stasera

FOLLONICA – Stamattina la città del Golfo è stata colpita da un acquazzone con forti raffiche di vento.

Fortunatamente il maltempo non ha provocato il ferimento di persone, come è accaduto in altre zone della Toscana, ma ha, invece, provocato alcuni danni soprattutto sulla spiaggia, nella zona del Tony’s e del Club Nautico Follonica.

(foto di Marco Stefanini)

L’amministrazione comunale sta monitorando la situazione in tutta la città. «Le squadre della Protezione Civile – fanno sapere dal Comune – hanno iniziato i lavori di messa in sicurezza e ripristino che si protrarranno anche nella giornata di domani. Sei Toscana si sta occupando della pulizia delle aree maggiormente colpite dalle raffiche di vento».

L’allerta meteo per piogge e temporali durerà ancora per tutta la giornata di oggi, fino a domani alle 20: si raccomanda la massima attenzione.