I 10 giocatori vegani più famosi 

Sempre più atleti decidono di rinunciare ad inserire nella loro dieta prodotti di provenienza animale per motivi etici. Ancora oggi è diffusa la credenza che siano necessarie proteine animali per raggiungere i migliori risultati in campo sportivo, tuttavia la realtà ha smentito questa teoria.

In tutti gli sport ci sono campioni che hanno deciso, con l’aiuto di nutrizionisti, di seguire una dieta vegana. Vediamo quali sono i 10 più famosi e quali traguardi hanno raggiunto da vegani:

CARL LEWIS

La scelta di diventare vegano è iniziata per il ‘figlio del vento’ nel 1990, e non sembra aver modificato le sue prestazioni. Senza proteine animali è riuscito a vincere tre ori olimpici e due mondiali.

LEWIS HAMILTON

Sceglie di cambiare piano alimentare nel 2017, diventando anche promotore di uno stile di vita più etico e attento all’ambiente. Il campione di Formula 1 ha deciso anche di aprire una catena di burger vegani, la Neat Burger, con lo scopo di pubblicizzare un’alimentazione plan based, che sia non solo salutare, ma anche moderna e attenta all’ambiente.

LE SORELLE WILLIAMS

Le sorelle più famose della storia del tennis, e probabilmente le più forti tenniste di sempre, seguono da diversi anni una dieta vegana. Questa scelta ha permesso a Serena di rimanere competitiva più a lungo e a Venus di continuare a giocare nonostante soffra di una malattia rara, la sindrome di Sjogrem.

NOVAK DJOKOVIC

Il detentore di 21 slam, recentemente vincitore di Wimbledon, non solo è vegano, ma segue anche una dieta senza glutine. I risultati dimostrano che per essere un campione ci sono 3 regole fondamentali: un piano alimentare ben studiato, un programma di allenamento continuo e un talento ineguagliabile.

NATE DIAZ

Lo statunitense è tra i lottatori di MMA di maggior successo. La sua alimentazione gli permette di avere un fisico scolpito, forte ed esplosivo.

JAVALE MCGEE

Il cestista dell’NBA dimostra che la dieta vegana è adatta anche ai fisici più importanti. Con i suoi 2,13 m JaVale ha contribuito a far vincere i Los Angeles Laker nello strano campionato svoltosi nella bubble di Orlando nel 2020. Diventato vegano all’inizio solo per perdere peso, ha percepito un miglioramento generale nella forma e da quel giorno non ha più potuto rinunciare a una dieta priva di derivati animali.

LIONEL MESSI

Il futuro attaccante del Paris Saint-Germain, nonché vincitore di 6 palloni d’oro, ha deciso di eliminare ogni prodotto di origine animale dalla sua dieta. Il risultato? A 35 anni è ancora un giocatore ambito da diverse squadre e ogni sua partita può trasformarsi in un evento indimenticabile.

DAVID HAYE

L’ex pugile britannico, conosciuto anche come ‘The Hayemaker’, è riuscito a mantenere una perfetta forma e a vincere due titoli seguendo una dieta vegana. Il segreto? Uno chef personale in grado di creare piatti ben bilanciati con all’interno tutti i nutrienti di cui il campione ha bisogno.

MIRCO BERGAMASCO

Il rugbista italiano, grazie a una dieta vegana, mantiene una muscolatura che gli fa sopportare gli sforzi fisici e i contrasti sul campo. Per Mirco il cambiamento nell’alimentazione ha significato un miglioramento a livello fisico e minori problemi a livello dei tendini. Un altro vantaggio? Il padovano afferma di dormire meglio da quando ha cambiato le sue abitudini a tavola.

MEAGAN DUHAMEL

Una pattinatrice sul ghiaccio in grado di emozionare e di vincere diverse medaglie sia alle olimpiadi che ai mondiali. A partire dal 2018 ha deciso di diventare vegana. Il cambiamento le ha permesso di recuperare più facilmente, allenarsi con maggiore intensità e di ridurre gli infortuni.

Stai pensando anche tu di modificare le tue abitudini a tavola? Inizia a scegliere cosa mettere nel carrello della spesa consultando il volantino lidl.

Scoprirai che seguire una dieta vegana oggi è molto più semplice, non solo nei maggiori supermercati trovi un vasto assortimento di frutta e verdura, ma anche altri ingredienti perfetti per creare i tuoi pasti senza ingredienti di provenienza animale come legumi, prodotti surgelati e frutta secca.