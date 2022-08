“Genio e Memoria”: il libro di Franco Balloni che racconta i personaggi illustri di Gavorrano

CALDANA – Nella splendida cornice del paese rinascimentale di Caldana lo scorso 9 agosto sono andati in scena due eventi culturali connessi tra loro, scaturiti dalle biografie dei personaggi illustri, insite nel libro “ Genio e Memoria”.

Nel suggestivo ex frantoio Maiani, il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, ha fatto da apripista alla presentazione del libro di Franco Balloni e dopo si sono succeduti gli interventi di Fabiana Cati, animatrice degli eventi culturali caldanesi, di Carlo Soldatini di Roma che ha illustrato la vita e le opere di suo zio Sam e dell’autore che ha parlato dei grandi personaggi nativi e adottivi di Caldana.

Successivamente il pubblico presente ha potuto visitare la mostra su Sam (Soldatini Alberto Mario) , allestita presso il teatro di Mutuo Soccorso. Costituita da 20 pannelli esplicativi, ripercorre la vita e le opere di questo grande genio creativo, nato a Ravi nel 1914. Su tre sezioni i presenti hanno potuto constatare e osservare le caricature, i bozzetti, le scenografie delle mostre eseguite da Sam, i suoi studi cosmologici, aeronautici e spaziali, i dipinti, realizzati da Soldatini Alberto Mario in un arco temporale di tempo assai breve (10 anni), perché a soli 46 anni morì per infarto.

«Le opere di Sam artista, Sam aviatore, Sam architetto sono una preziosa testimonianza di un grande genio – spiegano gli organizzatori – che grazie alle sue doti e al suo talento ebbe la possibilità di dare un prezioso contributo alla rinascita e ricostruzione dell’Italia del dopoguerra. Grazie al prezioso e fattivo lavoro di recupero di tutto il materiale da lui lasciato da parte del nipote Carlo ex grafico pubblicitario, fotografo, scrittore e collezionista di giochi per bambini antichi, oggi possiamo ammirare in tutto il suo splendore l’opera di questo grande genio che viene ricollocato nel posto che merita , tra i “ grandi” italiani del dopoguerra. Un plauso va all’Associazione Mutuo Soccorso di Caldana per aver condiviso e appoggiato tali eventi».