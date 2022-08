GROSSETO – Da nome a realtà. In casa Grosseto è stato appena ufficializzato il ritorno in biancorosso di Riccardo Cretella, dopo una breve fase di trattative e di rumor cui la società unionista aveva risposto con cautela. Centrocampista di ventotto anni, Cretella ha avuto trascorsi importanti in Maremma, prima al Gavorrano e poi appunto al Grifone dove si è distinto per impegno, gioco e attaccamento alla maglia (foto Us Grosseto 1912).